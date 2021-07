Cingolani: "Con i nuovi obblighi Ue la Motor Valley chiude"

AGI - "È chiaro che c'è una grandissima opportunità anche nell'elettrificazione ma pensate alla Motor Valley. Ieri è stato comunicato dalla Commissione europea che anche le produzioni di nicchia, leggete Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, dovranno adeguarsi al 2030 al full electric. Questo vuol dire che a tecnologia costante, con l'assetto costante, la Motor Valley la chiudiamo".

Lo ha dichiarato il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento al Seminario estivo della Fondazione Symbola. "Se oggi noi pensassimo di avere una penetrazione del 50% di auto elettriche d'embée non avremmo nemmeno le materie prime per farlo, non avremmo la grid per gestirla. Si parla di nove anni su un ciclo produttivo di 14 anni, pensare che le nicchie automobilistiche super sport si riadattino è no", ha aggiunto Cingolani.