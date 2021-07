Facebook investirà un miliardo di dollari sui creatori di contenuti

AGI - Facebook investirà oltre 1 miliardo di dollari da qui al 2022 in programmi che offriranno ai creator nuovi modi di guadagnare, grazie ai contenuti che creano su Facebook e Instagram.

"Vogliamo far sì che milioni di creatori possano guadagnarsi da vivere creando contenuti sulle nostre piattaforme. Per questo stiamo creando nuovi programmi per investire oltre 1 miliardo di dollari, fino al 2022, per premiare i creatori e i loro contenuti. Investire sui creatori non è una novità per noi, ma sono entusiasta di estendere quest'attività nel tempo", ha scritto il fondatore, Mark Zuckerberg, sul suo profilo.

Gli investimenti includeranno programmi speciali per premiare i creator per i contenuti che realizzano e con cui cercano di conquistare e ampliare le loro community. I bonus aiuteranno inoltre gli autori a capire quali prodotti sono più efficaci per loro in termini di prestazioni e popolarità.

I programmi 'bonus' saranno stagionali e si evolveranno nel corso del tempo. Anche se alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli presenti in 'Stars', verrà lanciato uno spazio interamente dedicato, dove i creator potranno controllare quelli attualmente disponibili.

Facebook ha spiegato di essere pronta a fornire "finanziamenti iniziali per aiutare gli utenti a produrre i propri contenuti. Il nostro obiettivo è aiutare il maggior numero di persone possibile ad avere un successo, prolungato nel tempo, sulle nostre app". Tra le prime iniziative ci sarà quella di erogare queste ricompense a una selezione di autori di video che useranno le inserzioni in-stream nei prossimi 4 mesi.

Questo spazio dedicato ai bonus sarà inizialmente disponibile su Instagram e nel corso dell'anno anche su Facebook. L'obiettivo della società di Mark Zuckerberg è quella di voler competere con piattaforme come TikTok e YouTube per attirare sempre più influencer e personaggi di rilievo all'interno di questi due mondi virtuali.