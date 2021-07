La Germania ha tagliato le stime di vendite delle auto. Perché mancano i microchip

AGI - L'associazione dell'industria automobilistica tedesca (VDA) ha tagliato le sue stime di crescita per le vendite di auto nel 2021 nella più grande economia d'Europa al 3% dall'8%, chiamando in causa gli ostacoli alla produzione dovuti alla carenza di semiconduttori. Presentando le cifre alla sua conferenza stampa estiva, VDA ha anche messo in guardia contro un possibile divieto de facto dell'Unione europea sui motori a combustione dal 2035 e ha chiesto più investimenti nell'Eurozona per le stazioni di ricarica delle auto elettriche.