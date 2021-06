Alitalia, la nuova compagnia Ita decolla a ottobre

AGI - La nuova compagnia Ita decollerà a ottobre, nel segno della discontinuità e nel rispetto degli accordi con Bruxelles. Intanto è in arrivo un nuovo prestito ponte ed è stata risolta la questione dei biglietti 'emessi ma non goduti', che possono passare in alcuna forma alla nuova compagnia e per i quali ci sarà un fondo ad hoc 'protetto'. È quanto è emerso nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi.

Per saperne di più si dovrà aspettare mercoledì prossimo, quando è in programma l'incontro in videoconferenza con la vice presidente della commissione Ue, Margrethe Vestager, e i ministri dell'Economia Daniele Franco e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.