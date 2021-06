"L'economia Usa migliora e il rialzo dell'inflazione è temporaneo", dice Powell

AGI - L'economia Usa è in "continuo miglioramento ma ci sono ancora rischi e la Fed "farà di tutto per sostenere la ripresa". Quanto all'inflazione, è ancora in aumento ma la sua crescita è "temporanea" e destinata a esaurirsi. Sono queste le linee principali dell'intervento che il presidente della Fed, Jerome Powell, farà oggi in occasione dell'audizione davanti alla commissione Servizi finanziari della Camera.

Powell, secondo quanto trapela, sosterràhe l'economia e stelle e strisce ha continuato "a crescere quest'anno al ritmo più veloce degli ultimi decenni" e che il mercato del lavoro Usa "sta migliorando a un ritmo irregolare". Tuttavia Powell mette anche in guardia dai rischi che ancora incombono sulla ripresa: "La pandemia continua a comportare rischi per le prospettive economiche. I progressi nelle vaccinazioni hanno limitato la diffusione del Covid-19 e probabilmente continueranno a ridurre gli effetti della crisi. Tuttavia, il ritmo delle vaccinazioni è rallentato e nuovi ceppi del virus rimangono un rischio. I continui progressi sulle vaccinazioni sosterranno un ritorno a condizioni economiche più normali".



Inoltre per Powell "l'inflazione è aumentata notevolmente negli ultimi mesi. Ciò riflette, in parte, le letture molto basse dall'inizio della pandemia; il trasferimento dei passati aumenti dei prezzi del petrolio sui prezzi dell'energia al consumo; il rimbalzo della spesa mentre l'economia continua a riaprire; e i colli di bottiglia dell'offerta, che hanno limitato la rapidità con cui la produzione in alcuni settori può rispondere a breve termine. Man mano che questi effetti transitori sull'offerta diminuiscono, l'inflazione dovrebbe tornare verso il nostro obiettivo di lungo periodo".



Quindi Powell assicura: "Noi della Fed faremo tutto il possibile per sostenere l'economia per tutto il tempo necessario per completare la ripresa".