 Addio all'oleodotto Canada-Usa dopo lo stop di Biden

AGI - Sul G7 in Cornovaglia potrebbero pesare le frizioni sul petrolio tra Usa e Canada. La società canadese Tc Energy ha infatti annunciato di aver abbandonato il progetto Keystone Xl, l'oleodotto che avrebbe collegato i giacimenti canadesi con la rete di raffinerie statunitensi.

Lo scorso marzo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva emesso un ordine esecutivo per fermare il discusso progetto ma 21 Stati, guidati da Texas e Montana, avevano fatto ricorso sostenendo che la competenza in materia fosse loro e non della Casa Bianca. Ora il progetto è stato definitivamente sepolto.

"TC Energy ha confermato oggi, dopo una revisione completa delle sue opzioni e in consultazione con il suo partner, il governo dell'Alberta, di aver terminato il progetto del gasdotto Keystone XL", ha affermato l'operatore canadese in una nota. Il gruppo canadese aveva annunciato la sospensione dei lavori poche ore prima della firma del decreto da parte di Mr. Biden, il 20 gennaio, appena entrato in carica.

Il gruppo con sede a Calgary, nel Canada occidentale, aveva espresso il proprio disappunto, annunciando di conseguenza "il licenziamento di migliaia di lavoratori sindacalizzati".Da parte sua, anche il governo dell'Alberta ha dichiarato di aver abbandonato il progetto e ha affermato di "esplorare tutte le opzioni" per recuperare il suo investimento. La provincia stima che l'abbandono del progetto dovrebbe costare 1,3 miliardi di dollari canadesi (881 milioni di euro).

"Rimaniamo delusi e frustrati per le circostanze che circondano Keystone XL, compresa la cancellazione del permesso presidenziale che consente al gasdotto di attraversare il confine", ha affermato il premier dell'Alberta Jason Kenney. La provincia concentra la maggior parte delle riserve petrolifere del paese, il principale prodotto di esportazione del Canada.

Il progetto, sostenuto da Ottawa ma criticato dagli ambientalisti, era stato lanciato nel 2008. Annullato per la prima volta da Barack Obama perché ritenuto troppo inquinante, era stato rimesso in carreggiata da Donald Trump per motivi economici. La revoca del decreto del suo predecessore era una delle promesse della campagna elettorale di Joe Biden, come parte del suo piano per combattere il cambiamento climatico. Aveva anche suscitato la delusione del primo ministro canadese Justin Trudeau, che si era impegnato a completare Keystone XL e altri oleodotti per portare il petrolio canadese in altri mercati e ottenere un prezzo migliore.

Secondo gli esperti, le province ricche di petrolio dell'Alberta e del Saskatchewan (al centro), già colpite dal calo dei prezzi del petrolio, dovrebbero pagare un prezzo alto per questo abbandono del progetto che doveva consentire il trasporto di oltre 800.000 barili di petrolio al giorno a partire dal 2023 tra l'Alberta e le raffinerie americane nel Golfo del Messico.