Bitcoin continua a perdere quota

AGI - Non si arresta la caduta del Bitcoin che perde il 12,12% e scivola sotto la soglia dei 32.000 dollari. La criptovaluta viene quotata ora 31.702 dollari. Giù anche Ethereum che arretra del 14,70% a 2.373 dollari. Gli investitori sono preoccupati per il continuo inasprimento della regolamentazione del settore in Cina.

Il sentiment ribassista è alimentato anche dal fatto che le autorità federali Usa hanno rintracciato e recuperato 2,3 milioni di dollari in criptovalute, la metà del riscatto pagato ad hacker stranieri, il cui attacco a maggio aveva portato al blocco della più grande rete di oleodotti del Paese, gestita dalla Colonial Pipeline. È tornato ad attaccare il Bitcoin anche l'ex presidente Usa, Donald Trump, che in un'intervista a Fox Business, lo ha definito "solo una truffa". "Non mi piace perché è un'altra valuta in competizione con il dollaro", ha detto.