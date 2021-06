L'Istat vede l'occupazione in crescita del 4,5% nel 2021, il Pil a +4,7% 

AGI - Il 2021 porterà una crescita dell'occupazione del 4,5% di pari passi con quella del Pil che è stimata al 4,7%: è la previsione dell'Istat che nelle prospettive per l'economia italiana avverte che nei prossimi mesi "dovrebbero continuare a prevalere spinte inflattive".

L'occupazione

L'evoluzione dell'occupazione,misurata in termini di Ula (Unita' di lavoro), "sarà in linea con quella del Pil, con una accelerazione nel 2021 (+4,5%) e un aumento nel 2022 (+4,1%)". L'andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece "la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell'anno corrente (9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%)".

Il Pil

L'Istat prevede "una sostenuta crescita" del Pil italiano sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022(+4,4%). E' quanto indica l'Istituto di statistica nelle prospettive per l'economia italiana nel 2021-22, in cui si evidenzia "un consolidamento del processo di ripresa dell'attività economica con una intensità crescente nei prossimi mesi". Lo scenario, sottolinea, "incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

L'inflazione

"Nei prossimi mesi dovrebbero continuare a prevalere spinte inflattive", sottolinea l'Istat. "Oltre alle tendenze al rialzo che caratterizzano al momento i prezzi nelle fasi a monte della distribuzione finale, alla produzione e soprattutto all'importazione, un contributo determinante sarà fornito dalla ripresa dei costi energetici cui dovrebbe aggiungersi l'apporto inflazionistico proveniente dalla componente dei servizi" spiega l'istituto di statistica.Nella media del 2021, il tasso di variazione del deflatore della spesa delle famiglie è previsto crescere (+1,3%, -0,2% nel 2020) mentre il deflatore del Pil segnerà un incremento più contenuto (+0,9%, 3 decimi in meno rispetto al 2020). Sotto l'ipotesi che le pressioni al rialzo dei prezzi delle materie prime assumano caratteristiche transitorie e che ci sia una stabilizzazione delle quotazioni del petrolio e del cambio, nel prossimo.

Cosa trainerà la crescita

Nel 2021, spiega l'Istat, il Pil verrà trainato dalla domanda interna che, al netto delle scorte, contribuirebbe positivamente per 4,6 punti percentuali; la domanda estera netta fornirebbe un limitato apporto positivo (+0,1 punti percentuali) mentre quello delle scorte sarebbe nullo in entrambi gli anni di previsione. "La fase espansiva dell'economia italiana è prevista estendersi anche al 2022 quando, verosimilmente, l'attuazione delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dovrebbe fornire uno stimolo più intenso" sostiene l'Istat. Nel 2022, il Pil è previsto aumentare (+4,4%) sostenuto ancora dal deciso contributo della domanda interna al netto delle scorte (per 4,5 punti percentuali) mentre la domanda estera netta fornirebbe un marginale contributo negativo (per -0,1 punti percentuali).