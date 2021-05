Alitalia, accordo con l'Ue sulla discontinuità con Ita

AGI - Prima intesa sul futuro di Alitalia con la Commissione europea. "A seguito di discussioni intense e costruttive a tutti i livelli, la Commissione e le autorità italiane hanno raggiunto un'intesa comune sui parametri chiave per garantire la discontinuità economica tra Ita e Alitalia", ha reso noto la portavoce della vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, al termine di un incontro a Bruxelles con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e con quello dell'Economia, Daniele Franco, collegato in videoconferenza. "I contatti continueranno ora a pieno ritmo a livello tecnico", ha spiegato la portavoce. "La Commissione sostiene gli sforzi dell'Italia per preparare quanto prima il lancio di Ita come nuovo e vitale attore di mercato in linea con le norme Ue", ha sottolineato la Commissione.