Forbes: Arnault supera Bezos come uomo più ricco del mondo

AGI - Colpo di scena: il numero uno di Amazon Jeff Bezos è stato spodestato seppur per poco tempo dal primo posto come l'uomo più ricco del mondo. In cima alla classifica di Forbes, è stato l'amministratore delegato del leader mondiale dei beni di lusso LVMH (che comprende marchi del tipo Louis Vuitton e Dior), il francese Bernard Arnault.

Poco prima che aprisse la Borsa di New York, la sua fortuna era valutata a 186,4 miliardi di dollari, superiore quindi a quella di Bezos che era stimata 186 miliardi di dollari. Ma poi, quando è suonata la campanella a Wall Street, il manager statunitense ha ripreso a quota e si è riposizionato a 187,7 miliardi di dollari, riprendendo quindi lo 'scettro'.

Seguono la classifica il patron di Tesla, Elon Musk (147,6 miliardi di dollari) e il fondatore di Microsoft Bill Gates (125,9 miliardi di dollari). "Le crisi ci rendono più forti", aveva detto Bernard Arnault alla fine di aprile, commentando i buoni risultati finanziari dell'azienda di beni di lusso numero uno al mondo, la più grande capitalizzazione di mercato in Europa.