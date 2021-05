Dombrovskis: "Il rimbalzo dell'economia sarà più forte nel 2022"

AGI - "Con la rimozione graduale delle restrizioni e l'avanzamento delle campagne di vaccinazione gli Stati membri possono aspettarsi un rimbalzo abbastanza forte dell'economia nella seconda metà dell'anno e nel 2022". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Vladis Dombrovskis, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin a Lisbona.

"La Commissione europea ha due mesi di tempo per valutare i piani di ripresa e resilienza, possiamo in qualche modo accelerare questo processo ma non di tanto perché abbiamo già ricevuto 18 piani e altri arriveranno. Sono documenti complicati e la loro valutazione richiedo tempo" ha detto ancora Dombrovskis "In ogni caso, miriamo alla seconda metà di giugno. Dipenderà poi da quanto ci metterà il Consiglio per le sue procedure di approvazione. Se tutto va bene, comprese le procedure di ratifica, ci possiamo aspettare i primi fondi a luglio", ha aggiunto.