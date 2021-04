Ok della Consob, Piazza Affari passa a Euronext

AGI - Via libera all'acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.. La Consob "ha adottato le decisioni di non opposizione/approvazione con riguardo alle società Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A. e ha rilasciato la propria intesa alla Banca d’Italia relativamente a Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.".



Con la chiusura dell'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext si realizza l’ingresso di Cdp nella società che, con con il contributo del gruppo italiano, "darà vita a un gruppo leader nel mercato dei capitali europeo". Cdp Equity, sottolinea una nota, ha acquisito il 7,3% di Euronext, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da 491 milioni di euro, diventando così il primo azionista con la stessa quota della omologa francese Caisse des Depots et Consignations (Cdc). Anche Intesa Sanpaolo entrerà con la stessa modalità in Euronext, di cui ha acquisito l’1,3% del capitale.



"L’operazione è coerente con la mission di Cdp di sostenere le infrastrutture strategiche del Paese con una prospettiva di lungo termine. Borsa Italiana, infatti, è un’infrastruttura finanziaria essenziale, rappresentando il principale hub per la raccolta di capitale azionario e obbligazionario da parte delle imprese italiane", spiega la nota della Cassa. Oggi Euronext, al fine di reperire risorse finanziarie per l’acquisto di Borsa Italiana, ha anche annunciato il lancio di un ulteriore aumento di capitale in opzione a tutti gli azionisti (inclusi Cdp Equity, Intesa Sanpaolo e Cdc, che si sono impegnate a sottoscrivere pro quota, mantenendo invariate le proprie quote di partecipazione). L’impegno relativo alla sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione per la Cassa è pari a complessivi 134 milioni di euro.

“Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire all’ingresso di Borsa Italiana in Euronext, di cui costituirà la componente più rilevante. L’operazione, oltre a generare sinergie, porterà significativi benefici ai risparmiatori e alle imprese italiane, soprattutto PMI, che potranno accedere a un unico pool di liquidità paneuropeo, aumentando la visibilità degli emittenti nazionali, anche grazie alla valorizzazione delle società MTS, Montetitoli, Cassa di Compensazione e Garanzia e della piattaforma Elite. Attraverso l’acquisizione del 7,3% di Euronext, CDP favorirà la crescita dell’intera industria italiana dei servizi per l’intermediazione finanziaria e lo sviluppo di un’infrastruttura chiave per il rilancio imprenditoriale ed economico del Paese, confermando il ruolo di partner strategico e affidabile per le aziende italiane e per gli investitori internazionali”, ha commentato Pierpaolo Di Stefano, Chief Investment Officer e ad di Cdp Equity.