Alitalia: ok unanime del Cdm al pagamento degli stipendi di aprile

AGI - Il governo ha sbloccato gli stipendi di aprile per i dipendenti di Alitalia. Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha anticipato il via libera della Commissione europea e all’unanimità ha votato per finanziare il pagamento della mensilità.

Lo stanziamento per la compagnia di bandiera dovrebbe ammontare a circa 50 milioni.

Per tutto il pomeriggio il Mise e commissari hanno lavorato per cercare di sbloccare l’ultima tranche di ristori Covid previsti dal decreto Rilancio, risorse ritenute necessarie dalla società per far proseguire le attività aziendali e erogare le retribuzioni.

In assenza di queste risorse, avevano avvertito i sindacati dopo un incontro pomeridiano con i commissari, la società non avrebbe avuto cassa sufficiente per pagare i dipendenti.

Ieri intanto si era consumato l’ultimo atto dello scontro tra i commissari e la Commissione europea, accusata dal commissario straordinario, Giuseppe Leogrande, di ostacolare l’arrivo dei ristori Covid: "Abbiamo trovato un campo molto complesso anche sul tavolo dei ristori con la Commissione Ue e abbiamo incontrato delle significative problematiche, posto che ancora oggi, e siamo a fine aprile 2021, i 350 milioni stanziati a bilancio per il 2020 non sono ancora pervenuti nella disponibilità dell'amministrazione straordinaria", aveva osservato Leogrande durante un’audizione in commissione Trasporti della Camera.

In serata la decisione del governo riapre la partita e dà una nuova boccata d’ossigeno ad Alitalia.

Oggi il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, aveva ribadito la necessità che la compagnia si rimetta presto in moto per approfittare della ripresa dei traffici: “I tempi più che dalla Commissione Ue mi sembrano dettati da questa esigenza”, ha detto il ministro, ritenendo assurda l’ipotesi che non si riesca a sfruttare la ripartenza.