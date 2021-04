Amazon apre (virtualmente) le porte dei propri stabilimenti al pubblico

AGI - Amazon annuncia il nuovo programma di visite virtuali gratuite dei centri di distribuzione presenti in Italia. A partire da oggi è possibile registrarsi alle visite virtuali ai centri di distribuzione Amazon e scoprire realmente tutto ciò che accade dall'acquisto sul sito Amazon.it fino alla consegna a casa.

Le guide dei tour, informa una nota, saranno collegate in diretta da diversi siti e accompagneranno i visitatori alla scoperta dei centri mostrando loro i vari processi e le postazioni attraverso cui vengono preparati gli ordini dei clienti.

Partecipare è semplicissimo, basta accedere al sito https://it.amazonfctours.com/virtualtours , registrarsi ed essere pronti a lasciarsi stupire. Grazie a questo nuovo programma i partecipanti prenderanno parte a un'esperienza unica nel corso della quale potranno rivolgere le proprie domande e interagire in diretta con le tour leader.

Il magazzino Amazon di Piacenza

Per molti anni, Amazon ha aperto le porte dei suoi centri di distribuzione italiani a comunità locali, studenti, clienti e a chiunque fosse interessato a conoscere cosa avvenga dietro le quinte. Solo nel corso del 2019, oltre 20.000 persone hanno partecipato al programma che ha ricevuto riscontri estremamente positivi da parte dei visitatori ma, nel corso dell'emergenza sanitaria del Covid-19, è stato interrotto temporaneamente per tutelare la salute e la sicurezza di dipendenti e ospiti. (

Per continuare a offrire a tutti gli interessati informazioni autentiche in merito alle attività logistiche di Amazon, è stata individuata questa alternativa altrettanto interessante e coinvolgente. Infatti, durante i virtual tour, i visitatori, oltre a muoversi all'interno del centro di distribuzione, potranno utilizzare la funzione chat per porre alle guide qualsiasi ulteriore domanda, proprio come accadeva durante le visite in presenza.

"Siamo molto felici di lanciare il nuovo programma di tour virtuali. A partire da oggi, potenzialmente milioni di visitatori potranno scoprire come lavoriamo, vedere con i loro occhi come funzionano le attività logistiche e approfondire le curiosità e gli aspetti che più gli interessano - ha dichiarato Salvatore Schembri Volpe, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica.

"Dal momento che a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria non possiamo aprire fisicamente le nostre porte, abbiamo ideato questa soluzione alternativa e innovativa per continuare ad accogliere le persone nei nostri centri consentendo loro di farsi un'idea autentica su Amazon e capire realmente cosa accade all'interno dei nostri centri".

I tour virtuali live permettono ai partecipanti di scoprire tutti i processi necessari fino al momento della spedizione dell'ordine, a partire dall'arrivo dei prodotti in magazzino, al loro stoccaggio fino all'uscita, dove vengono prelevati, imballati e caricati sui camion.