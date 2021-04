>

Lo Stato francese aumenta la sua partecipazione in Air France-Klm

L'aumento del capitale da 1 miliardo è stato un successo per l'aviolinea, in grosse difficoltà a causa della pandemia. Le azioni di Parigi salgono così al 28,6% del capitale. Lo Stato olandese non ha partecipato all'operazione: la sua quota scenderà al 9,3%