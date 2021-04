La Commisione Ue rivedrà le regole fiscali dopo la pandemia 

AGI - "La Commissione europea aveva avviato la revisione delle regole fiscali europee già prima della pandemia. La revisione è stata sospesa ma abbiamo chiaramente indicato che riprenderà non appena sarà finiti la crisi". Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis.

"Quindi - ha aggiunto - sarà importante creare consenso sulla nuova direzione delle regole fiscali e ci sono diversi parametri importanti che è necessario guardare: prima sulla semplificazione di quello che è diventato un regolamento molto complesso e che si basa anche su indicatori non direttamente osservabili come gli output gap sugli equilibri strutturali, sulla garanzia della sostenibilità delle finanze pubbliche in tutti gli Stati membri".

"E' chiaro che riusciremo a presentare una proposta più articolata, non appena le consultazioni saranno ripristinate e concluse", ha aggiunto Dombrovskis.