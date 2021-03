Yellen: "Spero che la piena ripresa arrivi in autunno"

AGI - "Credo che la disoccupazione resterà alta ancora per un po' e bisognerà studiare nuove misure ma spero che la piena ripresa arriverà in autunno". Lo ha detto il segretario al Tesoro usa Janet Yellen in un'audizione al Congresso aggiungendo che bisogna pensare a "modernizzare il sistema" degli ammortizzatori sociali. Yellen ha inoltre aperto al fatto che le banche statunitensi possano tornare a distribuire dividendi e a fare buyback. In passato Yellen non si era detta a favore ma, ha spiegato, le banche ora sono più sane e "dovrebbero avere una certa capacità, rispettando le regole, di fare ritorni agli azionisti"

Mentre per il presidente della Fed Jerome Powell "la situazione" rispetto a qualche mese fa "è migliorata ma ripresa deve essere ancora completata". Lo ha detto durante un'audizione al congresso. "Abbiamo gli strumenti per tenere l'inflazione sotto il 2%", ha aggiunto, per poi concludere: "La nostra opinione è che l'effetto sull'inflazione non sarà né particolarmente grande né persistente".