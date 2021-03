Amazon Web Service entra nel Fintech District di Milano

AGI - Il Fintech District, community italiana delle financial technology, annuncia l'ingresso come corporate member di Amazon Web Services (Aws), che ha scelto di aderire per "contribuire alla trasformazione digitale del settore finanziario italiano", si legge in una nota della community.

"Sfruttando la potenza del cloud Aws", continua la nota, "le realtà fintech hanno l'opportunità di arricchire i propri processi e rispondere prontamente alle richieste dei clienti sfruttando tecnologie avanzate, come blockchain, intelligenza artificiale e machine learning, per sviluppare nuovi modelli di business, rispettando i piu' rigorosi requisiti di sicurezza e conformità del settore finanziario".

"Siamo lieti di essere parte di Fintech District, per contribuire in modo significativo all'innovazione del settore finanziario e ad una sempre maggiore focalizzazione sul cliente finale ", commenta Carlo Giorgi, Country Manager Italia di Amazon Web Services. "Il mondo si sta muovendo rapidamente verso un nuovo modo di approcciare il settore bancario e assicurativo, a cui viene richiesto di adattarsi, innovare e rispondere velocemente alle esigenze sempre più evolute e mutevoli dei clienti finali; questo il focus di nuove opportunità di crescita per le aziende".

Mentre per Alessandro Longoni, guida del Fintech District, "il cloud computing gioca oggi un ruolo chiave per tutte quelle realtà, di qualunque dimensione, che vogliano reinventarsi e portare sul mercato in tempi rapidi nuove soluzioni. L'ingresso di Amazon Web Services in Fintech District rappresenta una nuova opportunità per le realtà della community di relazionarsi a questo settore, capirne il potenziale e cogliere le opportunità di collaborazione".