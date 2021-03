Franco: il Recovery Plan è una priorità per il governo e per il Paese

AGI - Il recovery Plan "rappresenta certamente una priorità per il governo, per il Paese e ovviamente per il ministero dell'Economia e delle Finanze". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso dell'audizione nelle commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Questo", ha aggiunto, "è un primo incontro e spero che sia l'inizio di un dialogo durevole e intenso perché abbiamo davanti a noi un percorso che sarà molto rapido e intenso e credo che dobbiamo interagire strettamente".



Secondo Franco, "il Next Generation Eu è un passaggio storico molto importante nel processo di costruzione europea ed è un passo in avanti nella costruzione di un bilancio comune". Le risorse, ha affermato, "saranno disponibili alla fine dell'estate".



Il documento che l'Italia, sta preparando, ha rilevato il ministro, "deve avere contenuti ambiziosi ma anche credibili e dettagliati". Occorre, ha osservato, "un cambio di passo nel modo di impiegare le risorse che anche in passato l'Ue ha messo a disposizione anche in riferimento ai fondi strutturali europei".



Il governo, ha detto ancora Franco, "è impegnato per rafforzare" il Piano nazionale di ripresa e resilienza. "E' necessario rafforzare alcune parti del piano esistente", ha proseguito, "prevedendo anche un capitolo che predisponga la governance e tarare i progetti sulle risorse pienamente disponibili. Infine alcuni progetti non sono ancora pienamente delineati e vanno completati". Un lavoro che va fatto in fretta. "Abbiamo meno di due mesi per finalizzare il Piano e per questa la definizione non può subire battute d'arresto", ha concluso il ministro.