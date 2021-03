Tutti i cittadini europei saranno vaccinati entro l'estate

AGI - "Entro fine anno l'Europa sarà in grado di produrre 2-3 miliardi di vaccini". Lo ha detto Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, all'industria e al digitale, e capo della task force creata all'inizio di febbraio dalla Commissione Ue per lavorare con le aziende per accelerare la produzione di vaccini anti-Covid in Europa durante una conferenza stampa col ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

"L'Europa - ha aggiunto - è il primo continente per produzione di vaccini, seguono gli Usa con 2 miliardi. Altri Paesi non sono assolutamente al passo: la Russia non è in grado", di produrne così tanto, "la Cina è ancora molto indietro. Tra Ue e Usa si potrà contare su 5 miliardi di vaccini l'anno per tutto il mondo".

"Sono assolutamente convinto che riusciremo a portare avanti in modo positivo la politica vaccinale europea, ma questo tipo di virus e la sua capacità di mutare ci porta a interrogarci sul lungo termine" ha detto Breton.

"Non si tratta più adesso di chiedersi quale Paese fa che cosa ma definire quali sono gli impianti che potranno partecipare alla politica europea" ha aggiunto il commissario. "In Europa si è già molto integrati, in Italia ci sono molte aziende specializzate impegnate in una delle fasi più delicate della produzione del vaccino che è quella del riempimento dei flaconi. Per quanto riguarda AstraZeneca, per esempio, tutti i vaccini preparati sono messi in flacone in Italia", ha aggiunto.

"Vaccini a tutti entro l'estate"

"La situazione sui vaccini è rassicurante" ha detto Breton. "E' una sfida enorme eppure si è reagito con grande rapidità", ha sottolineato. "Sono estremamente fiducioso sulla capacità dell'Europa di consegnare i vaccini sempre più rapidamente e penso che da qui alla fine dell'estate potremo vaccinare tutti i cittadini europei", ha concluso.

Giorgetti: "Italia darà il suo contributo"

"L'industria italiana, di cui possiamo andare fieri, è in grado di dare in tutte le fasi il suo contribuito alla risposta europea per la produzione dei vaccini". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa con Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, all'industria e al digitale, e capo della task force creata all'inizio di febbraio dalla Commissione Ue per lavorare con le aziende per accelerare la produzione di vaccini anti-Covid in Europa.

"Credo che ci siano elementi, in una situazione di grande preoccupazione ed emergenza, che delineano un futuro per quanto riguarda l'offerta di vaccini e produzione su base italiana e europea che possano ispirare fiducia" ha aggiunto il ministro.