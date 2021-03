Stellantis, un miliardo di dividendi per gli azionisti

AGI - Stellantis proporrà agli azionisti la distribuzione di dividendi per un totale di 1 miliardo di euro, pari a 0,32 centesimi per azione ordinaria.

A renderlo noto è lo stesso gruppo automobilistico, che oggi ha annunciato i risultati 2020 di Fca e Psa. La distribuzione è subordinata al via libera dell'assemblea dei soci, prevista per il 15 aprile.

Fca ha chiuso il 2020 con un utile netto in pareggio e un utile netto adjusted a 1,9 miliardi, mentre per Psa l'utile di gruppo è stato pari a 2,2 miliardi, informa sempre la casa automobilistica nata dalla fusione dei due storici gruppi italiano e francese.

"Questi risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall'unione di due gruppi sani e forti. Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate", ha commentato l'ad, Carlos Tavares.

Stellantis prevede di raggiungere nel 2021 un margine operativo adjusted tra il 5,5 e il 7,5% assumendo che non vi siano lockdown significativi. Il gruppo vede anche un mercato dell'auto in crescita per l'anno in corso, con aumenti in doppia cifra per Sud America (+20%) ed Europa (+10%), seguiti da Nord America (+8%) e Cina (+5%).