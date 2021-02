Svolta degli Usa sulla web tax, Yellen apre

AGI - Gli Stati Uniti hanno ritirato la loro opposizione all'idea di regole globali sulla tassazione dei giganti digitali come Google, Amazon e Facebook. Lo hanno riferito al termine della riunione dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali del G20, la prima sotto presidenza italiana. "Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti (Janet) Yellen ha annunciato il ritiro della proposta di 'porto sicuro' (degli Stati Uniti). È stata accolta con favore, è certamente un segnale positivo". La mossa degli Stati Uniti apre la strada per l'adozione di una proposta sulla tassazione digitale di tali società da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico entro giugno di quest'anno.

Durante il summit, ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, rispondendo nel corso della conferenza stampa al termine, "molti Paesi si sono detti a favore" di una soluzione globale sulla tassazione minima delle multinazionali "ma il diavolo sta nei dettagli e passare da un accordo sulle linee guida a uno dettagliato con i tanti aspetti piccoli e grandi da definire non sarà una passeggiata, e la soluzione non facilissima".

"Si discute - ha proseguito Franco - della tassazione delle multinazionali, alcune di queste sono anche aziende digitali che operano sul web, trovata una soluzione su questo si porrà poi il problema di come calarla sulle imprese del web". Il ministro ha sottolineando che "gli interventi unilaterali non sono ottimali e l'idea è di arrivare a una soluzione globale sulla quale stanno lavorando anche l'Ocse e il Fondo monetario internazionale e speriamo si trovi questa soluzione entro la metà di quest'anno".

"L'obiettivo - ha spiegato Franco - sarebbe quello di arrivare a un accordo a luglio avendo a mente che vi è ora una notevole convergenza tra i Paesi sul fatto che un accordo è molto importante". Il ministro ha puntualizzato: "L'idea è di muovere verso una soluzione globale sulla quale sta lavorando l'Ocse e l'Fmi e sulla quale speriamo che per metà di quest'anno si riesca a trovare una soluzione. Molti paesi si sono espressi a favore di questa soluzione ma non sarà facilissima".

"Discussioni molto produttive alla riunione odierna del G20 ospitata dall'Italia", ha commentato su Twitter la presidente della Bce Christine Lagarde. A suo giudizio, "è necessario un sostegno politico accomodante, con le politiche monetarie e fiscali che continuano a lavorare di pari passo. Dobbiamo anche guardare avanti e concentrarci per assicurare una ripresa che sia verde, digitale e inclusiva".