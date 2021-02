YouTube lancia l'account per bambini (gestito dai genitori)

AGI - YouTube lancerà a breve degli account che consentiranno l’accesso a bambini e preadolescenti di utilizzare il servizio di video in streaming entro limiti stabiliti dai propri genitori.

Lo ha comunicato la società controllata da Google che ha annunciato il lancio dei nuovi account nei prossimi mesi, attraverso i quali i genitori potranno fornire ai più piccoli l’accesso a YouTube con un accesso più limitato e con vincoli di funzionalità.

Una mossa che cerca di rispondere alle preoccupazioni crescenti sui contenuti violenti che circolano sulla piattaforma.

“Abbiamo compreso sentendo i genitori che i più piccoli hanno esigenze diverse, che non erano soddisfatti dalla nostra offerta”, ha scritto in un blogpost James Beser, responsabile della gestione di prodotti per le famiglie e bambini della società.

Per questo “consentiremo l’accesso” alla piattaforma “con un account supervisionato”.