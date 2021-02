Plauso da Confindustria a Draghi. Bonomi: "I partiti condividano l'appello all'unità"

AGI - "Ci auguriamo che i partiti condividano e sostengano il forte appello all'unità che ha lanciato il Presidente del Consiglio Draghi, ribadendo il dovere di cittadinanza. Un dovere anteposto alle appartenenze politiche, la svolta che serve per affrontare la pandemia e per rilanciare un Paese che non cresce da molti anni e che oggi affronta nuove immense difficoltà".Lo afferma il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, commentando l'intervento di Draghi.

"Prendiamo atto che il Governo si riserva di rivedere il Pnrr - alla cui presentazione mancano solo 8 settimane - solo dopo che il Parlamento si sarà espresso sulla bozza del governo precedente. Rivolgiamo infine un appello al Presidente del Consiglio Draghi: non vorremmo di nuovo, tra poche settimane, assistere a una nuova protrazione del blocco generale dei licenziamenti al fine di prendere ancora tempo. Sarebbe l'invito alle imprese a rinviare ulteriormente riorganizzazioni, investimenti e assunzioni: un segnale decisamente sbagliato", ha aggiunto Bonomi.

"Abbiamo chiesto da 8 mesi di confrontarci su due riforme che vanno avviate subito: la prima relativa agli ammortizzatori sociali che tenga conto della complessità del settore produttivo, e la seconda inerente alle politiche attive del lavoro con il pieno coinvolgimento dei privati. Entrambe sono volte alla formazione e alla rioccupabilità dei lavoratori, cosa che invece non avviene con le Cig e i Centri Pubblici per l'Impiego. Ora - conclude il Presidente di Confindustria - è il momento di agire, per rendere davvero concreto l'impegno a non lasciare indietro nessuno".

"Esprimiamo grande soddisfazione per la chiara visione internazionale ed europeista espressa dal Presidente del Consiglio Draghi: l'irreversibilità dell'euro, la necessità di essere protagonisti in una Europa sempre piu' integrata, l'alleanza atlantica, il multilateralismo nei rapporti commerciali", ha aggiunto il presidente di Confindustria, che conclude: "Apprezziamo molto l'esplicito richiamo a coinvolgere nel piano vaccinale tutte le risorse e le disponibilità del settore privato al fine di implementare rapidamente la maggior copertura possibile della popolazione e, al contempo, a mutuare l'esperienza dei Paesi che si sono mossi con maggiore efficienza ed efficacia su questo fronte. Nel recente passato, queste due nostre richieste sono state ignorate".