Adidas ha deciso di vendere la controllata Reebok

AGI - Il gruppo di abbigliamento sportivo tedesco Adidas ha deciso di vendere la sua controllata americana Reebok dopo aver provato per anni a risollevare le fortune del marchio. Adidas "ha ora deciso di avviare un processo formale volto a disinvestire Reebok", ha affermato il gruppo in una nota. Il gruppo tedescoi non ha accennato ad alcun potenziale acquirente per la compagnia Usa specializzata nelle scarpe e nell'abbigliamento sportivo ma ha spiegato che ulteriori dettagli saranno annunciati il prossimo 10 marzo.