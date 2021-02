Borse asiatiche positive dopo il rally di Wall Street, Tesla fa volare il bitcoin  

AGI - Le Borse asiatiche sono in rialzo, sulla scia della chiusura record di Wall Street. Tokyo avanza dello 0,43%, Hong Kong dello 0,17%, Seul cede lo 0,11%. Shanghai è chiusa per festività. New York scommette sul piano di sostegno all'economia da 1.900 miliardi di dollari di Biden e sui vaccini. Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin, la criptovaluta schizza oltre i 47.000 dollari. Petrolio ancora in rialzo, è al top da gennaio 2020.