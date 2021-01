Fermata la vendita di azioni di GameStop. Ocasio-Cortez e Musk contro i broker di Wall Street

AGI . Alcune società di brokeraggio hanno deciso di fermare l'acquisto dei titoli di GameStop dopo i forti rialzi delle scorse settimane dovute a un'azione coordinata di piccoli investitori raccolti su un forum di Reddit. Robinhood markets, Webull Financial e Interactive Brokers hanno limitato l'accesso al trading delle azioni della catena di negozi di videogame che in questo momento scivola a Wall Street perdendo il 30%. Nell'ultimo mese il titolo è cresciuto del 335%.

Le tre società di brokeraggio hanno fatto sapere giovedì che avevano deciso di limitare le negoziazioni dei titoli. In un post sul suo blog, Robinhood ha scritto che le transazioni su alcuni titoli, tra cui oltre a GameStop, figurano Amc, BlackBarry, Bed Bath & Beyond, Express Inc e Nokia. Tutti questi titoli sono stati oggetto delle stesse tendenze rialziste nelle ultime settimane. Stessa cosa per Interactive Brokers, che in un tweet ha annunciato la chiusura delle contrattazioni di questi titoli a causa della "straordinaria volatilita' dei mercati". Sempre su Twitter, Webull ha scritto che "non permetterà più ai clienti di aprire nuove posizioni" su questi titoli, imputando alla "volatilita' estrema" delle azioni la decisione.

“Questo è inaccettabile. Bisogna sapere di più sulla decisione di Robinhood di bloccare gli investitori retail dall’acquisto dei titoli mentre gli hedge fund sono liberi di scambiare azioni come meglio credono”. Così su Twitter Alexandria Ocasio-Cortez, dputata dem statunitense e membro della commissione servizi finanziari della Camera. “Come membro della commissione servizi finanziari sosterrò un’audizione se necessario”.

Absolutely — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Elon Musk sostiene la proposta di Alexandria Ocazio-Cortez di chiedere un'indagine dopo lo stop al trading dei titoli di GameStop deciso da alcune società di brokeraggio: “Assolutamente” risponde il fondatore di Tesla al tweet della deputata americana in cui ha lanciato la proposta di un'audizione alla commissione servizi finanziari.



Musk ha seguito molto da vicino la volata del titolo della società texana. Il 26 gennaio, durante il boom delle azioni del titolo, ha twittato “Gamestonk”, giocando sul nome della società, ma sostituendo Stop con "stonk", traducibile con “una raffica di colpi”. Nel tweet Musk aveva anche linkato il canale di Reddit dove in quel momento gli utenti si stavano organizzando per investire nella catena di videogiochi texana.

@arcamasilum