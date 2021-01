Imprese, Cotugno nuovo presidente Confapi Lazio 

AGI - Valentino Cotugno, 55 anni, è il nuovo Presidente di Confapi Lazio Produzione, Distribuzione, Materiali Edili, Ferramenta, Elettrico, Termoidraulico. "La Confederazione rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema: 83mila imprese con più di 800mila addetti Tutela e promuove a tutti i livelli i reali interessi della piccola e media industria italiana".

Cotugno inizia la carriera nel 1987 come ufficiale, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità e di comando in Italia e all'estero, dal 1990 entra a far parte con prestigiosi gruppi italiani e multinazionali del settore cemento e della Grande Distribuzione Organizzata settore edilizia, ricoprendo negli incarichi Dirigenziali, nel 2017 viene nominato amministratore delegato di uno dei più grandi consorzi di materiale edili, elettrico, termoidraulico d'Italia di cui nel 2019 viene dato il Leone D'Oro come miglior azienda dell'anno e alla carriera. Nel 2020 viene segnalato dal Ministero delle Attività produttive per la nomina a Cavaliere del Lavoro.