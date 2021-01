Apple presenta la sua prima trimestrale del 2021. Fari sulle vendite dell'iPhone 12

AGI - Sarà mercoledì prossimo il giorno in cui Apple presenterà la sua prima trimestrale del 2021, e gli analisti si aspettano numeri da record. Dopo l'ultima trimestrale dell'anno scorso, dove la frenata delle vendite di iPhone ha raffreddato gli entusiasmi degli investitori, Cupertino proverà a riaccenderli con i dati sulle vendite dell'iPhone 12, il primo con tecnologia 5G, lanciato sul mercato lo scorso ottobre, ma anche con i dati sugli abbonati dei servizi a pagamento.

Secondo le previsioni più ottimistiche, Apple potrebbe presentare per la prima volta una trimestrale con ricavi superiori ai 100 miliardi di dollari. Più in dettaglio, Morgan Stanley in una nota ha detto di aspettarsi un trimestre con numeri molto positivi: "Gli investitori si aspettano risultati solidi per il trimestre concluso a dicembre, anche se non eccezionali. Noi non siamo d'accordo e crediamo che Apple riporterà entrate e guadagni trimestrali che segneranno un nuovo record storico", hanno detto gli analisti della banca d'affari.

"A nostro avviso l'iPhone 12 è stato il lancio di maggiore successo di Apple negli ultimi 5 anni", continuano gli analisti in una nota.

Analisi analoga è quella della banca di investimento Da Davidson, raccolta da Cnbc: "Come abbiamo dichiarato in precedenza, crediamo che la prima linea di smartphone di Apple su reti 5G sia posizionata meglio di quanto gli investitori credano". Gli occhi della società finanziaria sono puntati quindi sia sulle vendite dei device di ultima generazione, ma anche alle mosse di Apple su privacy e pubblicità, nonché alle potenziali implicazioni che potrebbe avere sui giganti tecnologici la nuova amministrazione americana, guidata da Joe Biden. Ma il capitolo della trimestrale su cui tutti punteranno gli occhi sarà quello relativo alle vendite degli iPhone 12.

Secondo la Consumer intelligence research partners il 56% degli iPhone attualmente venduti negli Usa sono quelli di nuova generazione 5G. L'iPhone 12 e l'iPhone 12 pro sarebbero i modelli più popolari, portando il prezzo medio di vendita degli iPhone a 873 dollari per device, un prezzo mai raggiunto prima. Se questi numeri dovessero essere confermati mercoledì, potrebbe davvero trattarsi di una trimestrale da record.