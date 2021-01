Paolo Gentiloni: "Il Recovery è un'occasione. Usiamolo per le riforme"

AGI - "Il Recovery è l'occasione della vita". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, intervistato al Tg2. "Bisogna utilizzarlo non solo per riparare i danni che abbiamo subito per la pandemia ma anche per le riforme e cioè per affrontare i punti deboli che abbiamo davanti da molto tempo. Noi quindi diciamo servono spese e investimenti ma servono anche le riforme".

Quali riforme? "Abbiamo bisogno di una giustizia più rapida - aggiunge Gentiloni - di una pubblica amministrazione più efficiente, abbiamo bisogno di più concorrenza, più competizione, rendere più dinamica l'economia. Abbiamo bisogno di meno evasione fiscale. E, se non facciamo queste riforme oggi, con questa straordinaria dotazione di risorse, quando le faremo".

E sui vaccini sottolinea che "bisogna essere più veloci, ha ragione la presidente Ursula von der Leyen, non possiamo aspettare. L'invito della presidente si rivolge a tutti, alle case farmaceutiche per produrre rapidamente i vaccini, ma anche ai Paesi membri, bisogna accelerare l'organizzazione, la logistica".