Stellantis corre al debutto in Borsa: +7,5%, vale 42 miliardi 

AGI - Stellantis corre al debutto a Piazza Affari, un gigante da oltre 42 miliardi di capitalizzazione che ha archiviato la prima seduta in rialzo del 7,57%.

Milano è anche la principale piazza di quotazione, dove si sono concentrati il maggior numero di scambi sul titolo, con oltre 23 milioni e 700 mila pezzi passati di mano e una chiusura a 13,52 euro per azione, mentre a Parigi gli scambi sono stati pari a meno di 8 milioni di pezzi sull'Euronext. Domani il titolo entrerà in quotazione anche a New York, dove oggi il mercato era chiuso.



In attesa della conferenza stampa di domani dell'ad Carlos Tavares - che dopo la campanella di Wall Street, alle 15.40 ore italiana, parlerà per la prima volta come guida operativa della società nata dal matrimonio di Fca e Psa - oggi è stata la giornata delle celebrazioni.

"È un nuovo inizio per una grande compagnia che sta muovendo i suoi primi passi per un risultato davvero storico per tutti i nostri collaboratori", ha rimarcato, sottolineando l'orgoglio per essere arrivati a questo momento, il presidente John Elkann.

"Stellantis rappresenta una straordinaria opportunità in questa nuova era così impegnativa e al tempo stesso estremamente stimolante ed entusiasmante, in cui il nostro comparto è chiamato ad affrontare cambiamenti profondi. Siamo convinti che il prossimo decennio porterà a una ridefinizione della mobilità come la conosciamo oggi, ed è proprio per questo motivo che abbiamo creato Stellantis", ha continuato.



La società, ha aggiunto Elkann, "inizia oggi il proprio cammino essendo già uno dei principali protagonisti nel campo della mobilità: un gruppo capace di vantare un ricco patrimonio industriale, che affonda le proprie radici in oltre 200 anni di attività e che comprende molti dei marchi piu' prestigiosi del nostro settore".

Stellantis possiede "le dimensioni, le risorse, la diversità e il know-how necessari per cogliere con successo le opportunità offerte dalla nuova era dei trasporti. La nostra aspirazione è quella di costruire qualcosa di unico e di grande offrendo ai nostri clienti veicoli e servizi per la mobilità originali, sicuri, pratici, innovativi e sostenibili".



Anche Tavares, che mercoledì incontrerà i sindacati italiani, soddisfatti che ci sia subito la disponibilità per un confronto, si è soffermato sulla nascita del gruppo e sul supporto degli azionisti, "che hanno approvato la fusione con il 99% dei voti a favore", e ha promesso che la società e i suoi manager sono impegni a sfruttare i vantaggi del matrimonio.

"Il focus dal primo giorno sarà la creazione di valore", implementando le sinergie previste e "aumentando la competitività del gruppo".