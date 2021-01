La Germania si muove per prima (e fa una legge) contro "lo strapotere" dei giganti del web

La Germania ha varato una legge bipartisan sulla concorrenza per frenare lo strapotere sui mercati dei giganti di internet, a partire da Amazon, Apple, Google e Facebook. L'emendamento alla legge sulla concorrenza è stato deciso con una maggioranza più ampia della coalizione di Cdu e Spe che governa e anche i verdi hanno votato sì. La modifica della normativa antitrust entra in vigore subito.

"La concorrenza deve essere protetta, qui si tratta proprio di una legge fondamentale, di una 'costituzione' per la nostra economia sociale di mercato per il digitale". Così Falko Mohrs, deputato socialdemocratico ha spiegato il senso della legge, il cui obiettivo è quello di tenere a bada i cosiddetti 'Gafa', ovvero Google, Apple, Facebook e Amazon. "Vediamo la tendenza di creare monopoli, una concentrazione di potere dei grandi nei mercati digitali, e' un processo sempre più veloce", ha dichiarato Mohrs, secondo il quale con la nuova legge la Germania può "contrastare il comportamento improprio di aziende digitali che hanno un peso eccessivo sul mercato".

© Lionel BONAVENTURE / AFP

Google, Facebook, Amazon e Apple

Come? Due le misure immediate: l'Antitrust tedesca (Bundeskartellamt) avrà più poteri d'indagine nei confronti delle aziende e potrà controllare meglio le fusioni sul mercato digitale e per rendere più veloce i processi l'unica e ultima istanza sarà della Corte federale di giustizia di Karlsruhe (Bundesgerichtshof). Il governo tedesco spiega che tra l'altro in futuro si potrà vietare alle aziende digitali di trattare sulle proprie piattaforme le offerte di altri concorrenti peggiori delle proprie.

La nuova legge, secondo il portavoce di politica economica della Cdu, Joachim Pfeiffer, è "il progetto più importante della legislatura" ed è unica in Europa, "si tratta di un lavoro pionieristico". Il governo tedesco vuole accompagnare e portare avanti i tentativi dell'Europa di creare un quadro normativo europeo, con il 'Digital Markets Act', una proposta di legge portata avanti dalla zarina dell'Antitrust Ue, Margrethe Vestager e dal capo del digitale Ue, Thierry Breton, che stabilisce un elenco di cose da fare e da non fare, nonché una serie di pesanti sanzioni per i giganti di Internet.

Tra queste: che le aziende con oltre 45 milioni di utenti dell'Ue diventino "gatekeeper" digitali, rendendole soggette a normative più rigorose. Inoltre, le imprese potrebbero essere multate fino al 10% del loro fatturato annuo per violazione delle regole di concorrenza; potrebbe anche essere richiesto di vendere una delle loro attività o parti di essa (inclusi diritti o marchi); le piattaforme che rifiutano di conformarsi e "mettono in pericolo la vita e la sicurezza delle persone" potrebbero avere il loro servizio temporaneamente sospeso "come ultima risorsa".

E ancora: le aziende dovranno informare l'Ue prima di eventuali fusioni o acquisizioni pianificate; alcuni tipi di dati devono essere condivisi con le autorità di regolamentazione e i concorrenti; le aziende che favoriscono i propri servizi potrebbero essere bandite; le piattaforme devono essere maggiormente responsabili dei contenuti illegali, inquietanti o fuorvianti.

La legge tedesca anticipa quella europea e prevede che ogni anno il Bundestag sia informato con un rapporto ufficiale sulle sue applicazioni. Le esperienze tedesche con la nuova legge saranno poi comunicate alle istituzioni Ue e agli Stati membri. Berlino si prepara dunque a fare da apripista a Bruxelles.