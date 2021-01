I media svelano il piano Biden da 1.900 miliardi per rilanciare l'economia

AGI - Joe Biden si appresterebbe a presentare un piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia da coronavirus e i suoi effetti sull’economia.

Lo rivela il New York Times che cita due fonti vicine al dossier. Il presidente eletto dovrebbe illustrare in dettaglio la sua proposta in un discorso serale previsto nel Delaware. Gli stimoli saranno finalizzati al contenimento della pandemia, all’economia, all’assistenza sanitaria, all’istruzione, al cambiamento climatico e a altre priorità nazionali.