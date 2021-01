Nasce Stellantis, gruppo da oltre 180 miliardi di euro

AGI - Stellantis, il nuovo gruppo che nasce dalla fusione tra Fca e Psa, è un 'gigante' da oltre 180 miliardi di euro. Nel 2019, l'azienda francese ha realizzato un fatturato di 74,7 miliardi di euro, mentre il Lingotto ha toccato quota 108,2 miliardi.

Sul mercato azionario entrambi i gruppi capitalizzano circa 19 miliardi di euro.

Dal matrimonio si attendono sinergie che produrranno risparmi per 3,7 miliardi, senza chiusure di stabilimenti e con un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno.

NASCE QUARTO GRUPPO MONDIALE

Fca e Psa vendono insieme nel mondo 7,9 milioni di auto. Un numero che colloca Stellantis al quarto posto tra i marchi globali, dopo Volkswagen che arriva a 10,9 milioni di auto, Toyota a quota 10,7 milioni e Renault Nissan che si attesta a 10. Scivola al quinto posto General Motors con i suoi 7,7 milioni di veicoli.

OBIETTIVO, LA MOBILITA' DEL FUTURO

Il nuovo gruppo, questo è l'obiettivo dichiarato, guarda alla mobilità del futuro e al raggiungimento dei nuovi target normativi globali sulle emissioni di CO2.

In particolare, Stellantis potrà contare su una robusta base per promuovere e stimolare ulteriormente l'innovazione e determinare lo sviluppo di competenze all'avanguardia nel campo dei veicoli alimentati a energie alternative, della mobilità sostenibile, e della guida autonoma e connessa.

EUROPA, NORD AMERICA E AMERICA LATINA I PUNTI DI FORZA

Dal punto di vista industriale Stellantis potrà contare sulla forte presenza di Fca in Nord America e in America Latina e sulla solidità di Psa in Europa.

Con una presenza geografica molto più bilanciata dei due marchi presi singolarmente, i numeri parlano di un 46% dei ricavi generati in Europa e il 43% in Nord America, sulla base dell'aggregazione dei dati 2018 delle due società.

Il matrimonio fornisce al nuovo gruppo anche l'opportunità di ridefinire la strategia in altre regioni e in particolare in Asia. La fusione riunirà i marchi Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Ds, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot e Vauxhall.

FUSIONE PARITARIA, TAVARES AD ED ELKANN PRESIDENTE

La fusione tra Fca e Psa è paritaria. Psa otterrà per 5 anni la poltrona di ceo per Carlos Tavares, Fca avrà invece la poltrona di chairman per John Elkann. Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, diventerà il principale azionista.

Il consiglio di amministrazione di Stellantis sarà composto dai seguenti 11 membri, previa approvazione in sede di assemblea degli azionisti: John Elkann (presidente), Robert Peugeot (vice presidente), Henri de Castries, Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupe'ry, Kevin Scott e Carlos Tavares. Cinque sono stati scelti da Fca e cinque da Peugeot cui va anche il posto occupato da Tavares.