Domenico Noviello è il nuovo direttore generale di Confindustria energia

Il consiglio generale di Confindustria Energia ha nominato Domenico Noviello nuovo Direttore generale. Noviello assumerà il ruolo dal 1 gennaio 2021. Con oltre 30 anni di carriera e incarichi di responsabilità nel Gruppo Eni, sottolinea una nota, "l’esperienza di Noviello e le competenze tecniche e manageriali maturate nel campo del diritto del lavoro e sindacale e sui sistemi di rappresentanza del settore, potranno consentire a Confindustria Energia di consolidare il ruolo strategico della Federazione come rappresentante della filiera energetica e avviare nuove attività nella direzione di contribuire all’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale".

Il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci, prosegue il comunicato "esprime un sincero ringraziamento al direttore uscente, Francesco Forlenza, per l’impegno e la dedizione profusi durante i cinque anni della sua attività in Confindustria Energia. Con le sue competenze ed esperienze autorevoli", conclude la nota, "Forlenza termina il suo incarico lasciando alle sue spalle risultati importanti per la Federazione, contribuendo in modo essenziale alla costruzione di una identità innovativa per Confindustria Energia, rivolta ai temi sindacali e a quelli di strategia e di programmazione politica, favorendo la convergenza di tutta la filiera energetica verso l’unico obiettivo di cogliere le opportunità della transizione energetica e assicurare governabilità al processo".