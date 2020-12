Record per l'App Io con 6,6 milioni di download

AGI - "A conferma dell’enorme interesse dimostrato dai cittadini per il Programma Cashback, i download dell’app IO hanno oggi superato i 6,6 milioni. Proseguono gli imponenti flussi di traffico registrati dall’app IO nel corso della giornata. Milioni sono state le richieste di caricamento di carte all’interno della sezione 'Portafoglio', con picchi di quasi 8000 operazioni al secondo". Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi.

Pos carte credito

"Questo ha comportato dei disservizi e potrà comportare rallentamenti sull’app IO anche nei prossimi giorni. SIA, partner tecnologico di PagoPA che gestisce la sezione Portafoglio dell'app, sta lavorando per risolvere questi disservizi", viene assicurato dal governo.

Parte nel giorno dell'Immacolata l'extra cashback di Natale con il 10% di rimborsi fino a 150 euro in un solo mese a persona. "È un indubbio successo", commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Nonostante le difficoltà e i rallentamenti, che speriamo siano al più presto superati, resta evidente che il programma Cashback è partito con il piede giusto. Speriamo - prosegue - che nei prossimi giorni non si assista a un crollo delle richieste, come purtroppo avvenuto con il bonus vacanze. L'obiettivo, infatti, resta quello di far usare le carte di credito a chi non le ha mai usate e non dare un rimborso a chi le usava già".

Critiche arrivano invece dalle opposizioni. "Il governo amico delle banche e delle multinazionali promette 'ricchi premi e cotillon' a quei bravi cittadini che consentiranno allo Stato di conoscere tutte le loro abitudini, e che pagheranno con la moneta elettronica per ingrassare le casse delle banche", scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.