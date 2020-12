Dalla difesa alla cyber sicurezza. I settori in cui lavora Leonardo 

Leonardo è tra le principali aziende mondiali nel campo dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza. Anche della sicurezza delle reti Ict oggetto di una violazione che oggi è costato l'arresto per un dirigente e un ex dipendente dell'azienda, che tra il 2015 e il 2017 avrebbero infettato e fugato dati sensibili da 97 computer aziendali. Secondo gli ultimi dati di bilancio, nel 2019 la società ha registrato ricavi per 13,8 miliardi di cui l'84% arrivati da mercati internazionali.

L'azienda guidata da Alessandro Profumo è partecipata al 30,2% dal ministero dell'Economia e impiega attualmente 49.530 persone. I sistemi e le soluzioni di Leonardo sono usati in 150 Paesi nel mondo tra aziende e governi e ha presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti. Costruita nel 1948 dall'Iri, l'ex Finmeccanica ha cambiato nome ne 2016 trasformandosi in una one-company facendo confluire le attività delle società precedentemente controllate (Selex Es, AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Oto Melara e Whitehead Sistemi Subacquei).

Oggi è articolata in divisioni corrispondenti ai segmenti di business. Ecco i principali campi in cui opera la società.

AEROSPAZIO L'azienda produce dai componenti elettronici avanzati alle piattaforme ad ala fissa e rotante, fino ai sistemi completi e integrati di addestramento e simulazione. Leonardo gestisce l'intero ciclo di sviluppo di sistemi elettronici e di aerei ed elicotteri, con o senza pilota, configurati per una vasta gamma di impieghi.

NAUTICA Leonardo si occupa di sorveglianza marittima e costiera, ma soprattutto di fornitura e integrazione di tutti i sistemi a bordo di una nave. L'azienda fornisce strumenti e competenze per garantire i sistemi informativi delle forze navali, capacità di comando e controllo, gestione dei sistemi d'arma e comunicazioni integrate.

DIFESA DI TERRA Leonardo è leader nella fornitura di soluzioni complesse di comando e controllo, di difesa aerea e protezione del territorio, per l'intelligenza, la sorveglianza, l'identificazione, il tracciamento e l'ingaggio, integrate, interoperabili e applicabili in diversi scenari operativi. L'azienda produce sistemi di gestione net-centrici terrestri ai sistemi di difesa aerea e di controllo del traffico aereo.

SPAZIO Dalla progettazione e sviluppo di sistemi satellitari integrati alla gestione di reti di comunicazione satellitare e sviluppo di applicativi per la geo-informazione e l'osservazione della Terra. Leonardo propone fornisce sensori, payload, sistemi avanzati di robotica, soluzioni e servizi.

CYBERSICUREZZA Leonardo fornisce diverse soluzioni e servizi cyber per la protezione delle reti e la sicurezza dei dati. Dai sistemi integrati per la sicurezza dei grandi eventi alla protezione delle infrastrutture critiche. Sfruttando le sinergie tra information technology, comunicazioni, sicurezza fisica e digitale, offre sistemi integrati per la sicurezza e il controllo del territorio.

SISTEMI SENZA PILOTA Dai sistemi senza pilota ad ala fissa e rotante ai droni bersaglio e a soluzioni anti-drone. Leonardo offre anche operazioni di servizio aereo, sistemi avanzati di gestione del traffico, sistemi di gestione di missione, sensori, dimostratori tecnologici.