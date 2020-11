Facebook ha annunciato l'acquisizione di una startup per la gestione dei clienti

AGI - Facebook ha annunciato sul proprio blog l'acquisizione di Kustomer, una startup che si occupa di gestione delle relazioni con i clienti. La cifra non e' stata rivelata. Le piattaforme come quella sviluppata da Kustomer aiutano a gestire le comunicazioni tra azienda e clienti tramite telefono, Sms, email o chatbot specifici su applicazioni come WhatsApp e Messenger, per citare quelle che fanno parte della galassia Facebook.

Secondo gli analisti si tratterebbe di un'acquisizione un po' insolita per Facebook: finora l'azienda fondata da Mark Zuckerberg ha comprato soprattutto aziende per allargare la propria base utenti, o comunque incentrate sulle necessita' degli utilizzatori della piattaforma. Secondo Cnbc invece, portando Kustomer nella propria galassia, Facebook fornirà alle piccole imprese che utilizzano la piattaforma una serie di servizi per pubblicizzare e vendere beni, oltre a strumenti per concludere le vendite attraverso i social.

Questo, nei piani di Facebook, potrebbe portare le aziende a spendere di più in pubblicità, che al momento generano circa il 99% dei ricavi di Menlo Park. Kustomer è una società fondata nel 2015 e che ha sede a New York. L'azienda ha raccolto finora circa 173,5 milioni di dollari secondo il portale Crunchbase.