AGI- Le Borse europee aprono in rialzo, all'indomani dei risultati contrastanti a Wall Street.

A Piazza Affari, dopo il rally delle ultime settimane, l'indice Ftse Mib a pochi minuti dall'avvio sale dello 0,11% a 22.328 punti.

Fra i titoli principali di Borsa Italiana brillante Stm (+1,4%) su cui Liberum ha alzato il prezzo obiettivo a 40 euro. Deboli i bancari (Unicredit -0,75%, Intesa -0,06%); nell'energia salgono i titoli più difensivi, come reti (Snam +0,75%) e utilities (Enel +0,6%) mentre frenano i petroliferi. In calo gli industriali.



In Europa, Londra avanza dello 0,02% a 6.413 punti. Francoforte guadagna lo 0,2% a 13.315 punti. Parigi sale dello 0,33% a 5.589 punti.



Sui mercati torna la propensione al rischio, malgrado l'aumento dei contagi da Covid. Le richieste di sussidio di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti sono aumentate per la seconda settimana consecutiva, minando la ripresa del mercato del lavoro. La Fed avverte che la crescita è al di sotto dei livelli di inizio anno e non esclude un aumento degli acquisti di asset.

L'euro ha aperto in rialzo sopra 1,19 dollari, passando di mano a 1,1919 dollari e 124,47 yen. Il dollaro/yen arretra a 104,34.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi sale lievemente a 115 punti. Il rendimento del decennale si attesta allo 0,582%