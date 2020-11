Danone annuncia 2000 licenziamenti

AGI - Il colosso alimentare francese Danone annuncia la sua intenzione di sopprimere fino a 2.000 posti di lavoro per l'impatto del Covid sulle vendite. L'obiettivo, spiega, è quello di "semplificare" la sua organizzazione. In Francia i tagli riguarderanno tra 400 e 500 addetti, in particolare dirigenti e manager.