Verizon vende l'Huffington Post a Buzzfeed

Buzzfeed comprerà la testata digitale HuffPost da Verizon Media nell'ambito di un accordo più ampio tra i due gruppi che prevede uno scambio di azioni e la condivisione di contenuti e piattaforme digitali. Lo riferiscono le due aziende in una nota. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell'accordo, siglato in un momento che vede sia Buzzfeed che HuffPost in difficoltà economiche a causa dell'insufficiente raccolta pubblicitaria, nonostante i tagli al personale effettuati nel recente passato.