Scintille tra Mnuchin e Fed su fondi d'emergenza

AGI - Negli Stati Uniti, in attesa dell'avvio della presidenza Biden, non mancano le frizioni. Lo dimostrano le scintille tra il Tesoro e la Fed, con il segretario Steven Mnuchin che in una lettera indirizzata al numero uno della Fed, Jerome Powell ha annunciato che non avrebbe esteso i programmi della Fed che utilizzano i fondi del Cares Act del Congresso. Si tratta di fondi creati in risposta ai lockdown di primavera e che hanno consentito alla Fed la possibilità di prestare fino a 4.500 miliardi di dollari su vari mercati finanziari.

Questi fondi scadono il 31 dicembre e secondo Mnuchin l'intenzione del Congresso è che non vadano rinnovati. La Fed, con una dichiarazione insolita, ha reso pubblico il suo disaccordo con la decisione, sostenendo che i fondi istituiti durante la pandemia di coronavirus sarebbe meglio che "continuassero a svolgere il loro importante ruolo di sostegno per la nostra economia ancora vulnerabile". Powell, martedì scorso, aveva osservato che non sarebbe stato appropriato lasciar scadere i programmi. "Quando arriverà il momento giusto, e non credo che lo sia ancora, o molto presto, metteremo via quegli strumenti", aveva detto Powell.

Mnuchin ha anche sostenuto che i legislatori dovrebbero reindirizzare i fondi di stimolo non spesi, compresi i soldi che sta ritirando dalla Federal Reserve, per sostenere l'economia mentre gli Stati Uniti aspettano un vaccino contro il coronavirus. "Spero che il Congresso prenda seriamente in considerazione la riallocazione di 580 miliardi di dollari di fondi già stanziati che non costerebbero ai contribuenti un centesimo in più", ha detto il ministro in un'intervista telefonica.

L'economia statunitense ha avuto una ripresa "forte" dopo una chiusura parziale questa primavera a causa della pandemia, ha detto Mnuchin nell'intervista, aggiungendo che le aziende con bilanci sani possono accedere al denaro attraverso i mercati privati.

"Le aziende che sono influenzate da Covid - come viaggi, intrattenimento e ristoranti - non hanno bisogno di più debiti, hanno bisogno di più soldi, hanno bisogno di più sovvenzioni", ha aggiunto Mnuchin, riferendosi al prestito alle piccole imprese programma noto come Paycheck protection program. Il segretario al Tesoro ha anche suggerito che il finanziamento potrebbe essere utilizzato per estendere l'assicurazione contro la disoccupazione.

Il “Paycheck protection program”, o 'Ppp', è uno dei provvedimenti di maggior rilievo del Cares Act e indirizza 350 miliardi di dollari alle picole e medie imprese Usa che impiegano negli Stati Uniti meno di 500 dipendenti, con l’obiettivo di evitare licenziamenti e cessazioni di attività e sostenere le imprese nei mesi più acuti dell’emergenza.