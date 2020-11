Amazon riduce il personale del settore droni 

AGI - Il gigante statunitense del delivery Amazon.com Inc avrebbe licenziato dozzine di dipendenti del settore ricerca, sviluppo e produzione impegnati nel suo progetto di consegna a mezzo droni, chiamato "Amazon Prime Air", secondo quanto riportato dal "Financial Times" (FT) nella giornata di oggi. La società avrebbe raggiunto un accordo provvisorio con due produttori esterni per la realizzazione della componentistica del suo tanto atteso drone, ha dichiarato il quotidiano, aggiungendo che presto potrebbero essere conclusi altri accordi con terze parti.

I termini completi degli accordi con l'austriaca FACC Aerospace e la spagnola Aernnova Aerospace sono ancora in fase di finalizzazione, afferma il rapporto di FT, citando una fonte che avrebbe familiarita' con i piani di Amazon. Amazon, Aernnova e FACC non hanno risposto a una richiesta di commento a riguardo. Jeff Wilke, chief executive officer worldwide consumer business di Amazon, aveva detto a giugno che le consegne a mezzo droni sarebbero state disponibili "nel giro di mesi".