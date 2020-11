Trump ha firmato un ordine esecutivo per tutelare il fracking in Pennsylvania

AGI - "Ho appena firmato un ordine per proteggere il fracking in Pennsylvania". È l'annuncio fatto dal presidente Donald Trump durante il terzo comizio del giorno nel cruciale Stato in bilico per la corsa alla Casa Bianca."Un voto per me è un voto per mantenere l'indipendenza energetica degli Usa", ha rimarcato il tycoon, accusando lo sfidante democratico Joe Biden di voler bandire il fracking.