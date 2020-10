Gualtieri: "Ristori per 300-350 mila aziende"

AGI - Si tratta di 300 mila, forse 350 mila, aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal Dpcm". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Tg1. "Sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizzi che sono solo una parte delle misure. Poi avremo per tre mesi il credito di imposta sugli affitti, l'eliminazione della rata Imu e poi naturalmente la cassa integrazione per i lavoratori e l'indennità di 1000 euro per i collaboratori", ha spiegato.

"Daremo un indennizzo superiore questa volta di quello ricevuto la volta scorsa. Perche' sappiamo che anche i mesi scorsi sono stati mesi difficili e quindi sarà una quota un po' superiore a quella dell'altra volta". ha aggiunto il ministro. "Ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato per il fondo perduto. Tutti quelli che hanno fatto domanda per questi contributi lo riceveranno in automatico". "Pensiamo di poter erogare" questi fondi già entro la metà di novembre assicura Gualtieri.