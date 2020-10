Tesla ritira 30.000 auto dal mercato cinese

AGI - Tesla ritirerà per riparazioni quasi 30.000 veicoli Model S e Model X realizzati per il mercato cinese, la maggior parte dei quali già spediti nel paese, per un problema con le sospensioni.

Lo ha annunciato l'amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato.

Il governo afferma che sono interessati 29.193 veicoli prodotti da Tesla: “Parte dei veicoli Model S e Model X importati con una data di produzione tra il 17 settembre 2013 e il 16 agosto 2017 saranno ritirati, per un totale di 29.193 veicoli".

Il problema viene descritto come una debolezza nelle sospensioni delle Model S e Model X che può portare a un collegamento incrinato a seguito di un eventuale impatto.

Tesla ha descritto così il problema: “Quando alcuni veicoli rientranti nell'ambito di questo ritiro sono soggetti ad un forte impatto esterno, i perni a sfera della biella posteriore della sospensione anteriore saranno affetti da una prima crepa. Nel caso in cui il veicolo continui a essere utilizzato, la crepa può estendersi e causare la rottura del perno sferico. In casi estremi, la sede conica a sfera può fuoriuscire dal fuso a snodo, influenzando il controllo del veicolo, aumentando il rischio di incidenti e mettendo a rischio la sicurezza".

Tesla dovrà sostituire il "collegamento posteriore della sospensione anteriore e il collegamento superiore della sospensione posteriore" gratuitamente per i proprietari interessati.

Tesla Beijing comunicherà a tutti i proprietari interessati che possono ancora guidare i loro veicoli, anche se con attenzione, fino a quando non avranno cambiato le parti.

I veicoli Model S e Model X sono stati costruiti negli Stati Uniti e c’è la possibilità che Tesla utilizzi le stesse sospensioni per tutte le auto Model S e Model X, o almeno che le abbia utilizzate per tutti quei modelli prodotti nel periodo indicato dalle autorità cinesi, indipendentemente dal fatto che vengano, o siano state, esportate o meno in Cina. Il che potrebbe portare a ulteriori ritiri nel prossimo futuro.