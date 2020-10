È stata presentata la nuova 500

AGI - "Oggi parliamo di rinascita, rinasce la 500, rinasce un simbolo, rinasce un sogno italiano, a 63 anni dalla prima generazione". Lo ha dichiarato il responsabile del brand Fiat di Fca Olivier Francois presentando al Lingotto la nuova 500, svelata nella sala della Pinacoteca Agnelli con tanto di mascherina.

"Il Covid - ha detto Francois - ci ha abituato a parlare di un "prima" e di un "dopo", vero? Bene, io non sono qui per parlarvi di storia, ma per raccontarvi come la 500 può dare il suo contributo a un domani migliore". "Fatemi dire - ha aggiunto - che questa mascherina, la 500 la porta con orgoglio. Perché è il simbolo dell'impegno di Fca per la ripartenza".

© Fca Francois Olivier

La nuova Fiat 500 elettrica, presentata al Lingotto di Torino avrà un prezzo, al netto degli incentivi, da 19.900 per la versione "Entry", 23.700 per la "Mid" e 25.200 per la "High". Dice Francois: "Questi sono prezzi con gli incentivi a cui tutti noi abbiamo accesso. Ma per quelli che rottamano, costa addirittura meno di una 500 attuale".

"Abbiamo voluto dare una forte dimostrazione di concretezza in questo periodo difficile che stiamo vivendo facendo vedere che portiamo avanti i progetti e gli impegni presi", ha aggiunto il presidente di Fca John Elkann. "Oggi avete visto un prodotto che è fabbricato qui e siamo al Lingotto dove c'è questo importante progetto di volergli dare un futuro in un momento difficile come questo. Questa pista sarà trasformata in quello che sarà il più grande parco sospeso e questo si iscrive nel progetto più generale della 500 e dimostra un impegno importante non solo per l'Italia ma anche per Torino".