Chiusura debole a Wall Street, Dj -0,06%, Nasdaq -0,47%

AGI - Seduta piatta per Wall Street, che chiude in territorio poco negativo dopo un lieve recupero dei listini rispetto all'avvio di seduta.

Il Dow Jones chiude a -0,07%, il Nasdaq a -0,47%, mentre lo S&P 500 perde lo 0,13%.

A New York pesano soprattutto i timori per la possibilità di nuovo lockdown e le incertezze sugli stimoli all'economia.

Oggi la numero uno del Fmi Kristalina Gheorghieva si è detta convinta che si arriverà all'approvazione degli stimoli, che avranno un effetto positivo. Toni rassicuranti sono arrivati anche dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che si è detta pronta ad usare "tutti i nostri strumenti" a sostegno dell'economia, "se necessario". Ma a turbare gli investitori si aggiungono i timori per la pandemia, dopo che a sorpresa i dati sui sussidi settimanali di disoccupazione sono saliti a quasi 900.000 unità. Più in generale si rafforza il timore che la disoccupazione Usa, per il perdurare della pandemia, possa diventare di lunga durata.