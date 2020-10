"La trattativa sul contratto dei metalmeccanici deve ripartire", dice il presidente di Federmeccanica

AGI - "Ribadisco l'importanza di definire un contratto nazionale di lavoro. Riconosciamo la centralità e il valore di una contrattazione". Lo dichiara in un'intervista a 'La Stampa' Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica, che invita i sindacati a guardare al complesso della trattativa sui metalmeccanici, bruscamente interrotta per il nodo dei salari che ha portato i sindacati a proclamare 6 ore di sciopero della categoria.

Poi l'industriale aggiunge: "Abbiamo preso atto della rottura tra le parti che si è consumata sull'aumento dei minimi della retribuzione. Ma questa parte economica è solo una delle componenti del contratto nazionale del lavoro. Un contratto complesso e fortemente innovativo come quello si stava portando avanti è basato su una serie di componenti e attribuiamo importanza a ciascuna di esse. E' riduttivo affrontare la questione legandola solamente a una considerazione sui minimi salariali".

Dal Poz precisa: "Per affrontare la parte economica bisogna osservare la situazione generale. Non parlo solo di Covid-19", e ricorda che "nei primi sette mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 si è perso il 21% di produzione industriale, il 16% di export. Ma già il 2019 era stato caratterizzato da una situazione di difficoltà per le nostre filiere".

Il leader di Federmeccanica sottolinea poi il valore del welfare: "E' riduttivo non considerare come questi elementi concorrano alla determinazione di tutta la componente economica. A questo si aggiunge la tematica dei flexible benefit che, grazie all'impianto del contratto del 2016, sono stati nel primo triennio di 450 euro e diventeranno 600 euro netti nel prossimo triennio. L'obiettivo di Federmeccanica è migliorare le condizioni anche, ad esempio, aumentando la diffusione dei premi di risultato".

Ma "un punto cruciale" viene considerato il costo della contrattazione di secondo livello: "Possiamo e dobbiamo fare di più per diffondere la pratica dei premi di risultato. E' rimasto incompiuto anche il dialogo con i sindacati su tematiche come l'inquadramento. Il nostro auspicio, quindi, è che si riprenda una trattativa".