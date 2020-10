La newco di Alitalia è in dirittura d'arrivo

AGI - La newco Alitalia è in dirittura d'arrivo. Secondo quanto apprende l'AGI, il decreto di costituzione della nuova società sarà firmato tra oggi e domani, dai ministeri competenti ovvero Mef, Mit, Mise e ministero del Lavoro. Una volta partita la newco, potranno operare a pieno titolo anche i nuovi vertici, Fabio Lazzerini come amministratore delegato e Francesco Caio in qualità di presidente. Ma soprattutto, una volta saliti sulla plancia di comando, Lazzerini e Caio potranno finalizzare il piano industriale che significa mettere in pratica le strategie presenti e future che dovrebbero garantire la sopravvivenza a una società attualmente fortemente provata dall'effetto Covid.

Nella giornata di mercoledì il commissario straordinario Giuseppe Leogrande ha spronato la politica a fare presto, spiegando che in cassa ci sono 'soli' 260 milioni di euro. Oggi l'ad designato ha spiegato che "oramai ci siamo, ma bisogna chiedere alla politica. Aspettiamo che ci diano le chiavi della macchina e accendiamo", ha aggiunto.

"Questa crisi che sta coinvolgendo tutto il pianeta per Alitalia puo' diventare un'occasione per mettere a posto alcuni problemi fondamentali dell'azienda". Il governo ha avuto "coraggio nella decisione di investire in un'azienda di trasporto aereo in Italia", ha sottolineato Lazzerini intervenendo a EY Capri digital summit. Per l'ad designato "bisogna pensare a integrazioni tra tutti i mezzi di trasporto, come quella tra ferrovia e aereo. Oggi gli aeroporti italiani non sono collegatissimi con il centro delle citta'. Bisogna mettere al centro il passeggero e dargli massima comodita'". "Nessuna compagnia aerea ha futuro da sola. Questo è un mondo che vive di alleanze e bisogna fare quelle giuste", ha detto ancora Lazzerini.